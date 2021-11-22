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Дальнее зарубежье 22.11.2021 20:38

Показатели заболеваемости коронавирусом в ФРГ растут

Рост заражений COVID-19 в Германии увеличивается: по данным национального института Роберта Коха, индекс заболеваемости (число новых случаев коронавируса на 100 тысяч человек за неделю) на 22 ноября составляет 386,5, в минувшую пятницу он составлял 340,7.

За время пандемии общее число заболевших составило 5 млн 385 тыс. 585 человека, всего зарегистрировано 99 тыс. 124 случая смерти пациентов с коронавирусом.

В минувшую пятницу глава Минздрава Германии Йенс Шпан не исключил возможности введения в Германии общенационального локдауна в связи с пандемией коронавируса.

В понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт уклончиво отметил на вопрос о возможной обязательной вакцинации и в ФРГ. По его словам, дискуссия по этому поводу есть, но решения - нет, и правительство и.о. канцлера Ангелы Меркель его принимать уже не будет.

"Решения по этому поводу нет и это правительство такого решения уже принимать не будет", - сказал он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]