Показатели заболеваемости коронавирусом в ФРГ растут

Рост заражений COVID-19 в Германии увеличивается: по данным национального института Роберта Коха, индекс заболеваемости (число новых случаев коронавируса на 100 тысяч человек за неделю) на 22 ноября составляет 386,5, в минувшую пятницу он составлял 340,7.
За время пандемии общее число заболевших составило 5 млн 385 тыс. 585 человека, всего зарегистрировано 99 тыс. 124 случая смерти пациентов с коронавирусом.
В минувшую пятницу глава Минздрава Германии Йенс Шпан не исключил возможности введения в Германии общенационального локдауна в связи с пандемией коронавируса.
В понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт уклончиво отметил на вопрос о возможной обязательной вакцинации и в ФРГ. По его словам, дискуссия по этому поводу есть, но решения - нет, и правительство и.о. канцлера Ангелы Меркель его принимать уже не будет.
"Решения по этому поводу нет и это правительство такого решения уже принимать не будет", - сказал он.
Азербайджан оказывает Уганде поддержку в создании Службы ASAN - президент Алиев
Youtube-канала VMedia: Солидарность азербайджанских СМИ и пользователей соцсетей помогла разблокировать Facebook-аккаунт Игоря Коротченко
В Баку опровергли причастность азербайджанских военных к ранению армянского военного на границе - Минобороны Азербайджана
Газпром начинает проектирование системы выделения этана на Астраханском ГПЗ, подрядчик - "Газпром Linde Engineering"
Норвегия в октябре увеличила добычу углеводородов на 9,8%
Киев хочет продлить контракт на транзит газа на 15 лет, готов дать низкий тариф на объемы свыше 40 млрд куб. м в год
Дочерняя компания McKinsey выплатит $18 млн за нарушения комплаенса
Страны Европы продолжают фиксировать рост заболеваемости COVID-19 на фоне протестов против ограничений
В Азербайджане спад случаев COVID-19, скончались 33 человека
ИВ Евлаха направит около 600 тыс. манатов на капремонт городских дорог
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
AZPROMO и КOBIA окажут официальную поддержку BRAND AWARD INTERNATIONAL
AccessBank открывает филиал в Шамкире!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог