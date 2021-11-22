Делегация Туркменистана обсудила в Афганистане запуск совместных экономических проектов, в том числе газопровода и железной дороги

Представители Туркменистана и Афганистана обсудили на встрече в Герате на северо-западе Афганистана вопросы начала реализации совместных и региональных экономических и энергетических проектов, сообщают СМИ Афганистана.
Туркменская делегация провела переговоры с высокопоставленными представителями новых афганских властей, в том числе с руководителями министерства, в сферу ответственности которого входит горнорудная промышленность и сфера энергетики.
В частности, в центре внимания были проекты газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), линии электропередачи и оптоволоконной связи ТАП, железной дороги.
"Мы обсудили технические аспекты и полевые работы по проекту ТАПИ. Он будет реализован в ближайшем будущем", - сказал губернатор провинции Герат Нур Ахмад Ислам Джар.
Как ранее сообщалось, в рамках рабочего визита в Кабул 31 октября вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел ряд встреч с высокопоставленными лицами Афганистана, в результате получил от правительства и Минобороны этой страны гарантии безопасности при строительстве газопровода ТАПИ, линии электропередачи (ЛЭП) Туркменистан - Афганистан - Пакистан (ТАП) и железной дороги из Туркменистана в некоторые провинции Афганистана.
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