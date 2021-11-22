BP ввела в эксплуатацию 5-ю скважину на северном крыле месторождения Шах-Дениз

Компания BP приступила к добыче газа с 5-ой скважины на северном крыле месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2, говорится в сообщении компании BP-Azerbaijan (технический оператор проекта - ИФ-Аз).

Компания отмечает, что запуск скважины осуществлен в соответствие с графиком и был запланирован на 4-ый квартал 2021 года.

«В настоящее время с месторождения ежесуточно добывается 70 млн кубометров газа (более 25 млрд кубометров в год)», - говорится в информации.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы «Alpha» в рамках Стадии-1 и с платформы «Bravo» в рамках Стадии-2.

В январе-сентябре 2021 года добыча с месторождения Шах-Дениз составила 16 млрд кубометров газа и 3 млн тонн конденсата.

Б.Рустамбеков