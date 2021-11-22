Азербайджан с начала 2021г экспортировал в РФ 119 тыс. т томатов, 52 тыс. т яблок - глава АПБ

Азербайджан с начала 2021 года увеличил экспорт сельхозпродукции в Россию, заявил глава Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Гошгар Тахмазли.

«В результате принятых мер фитосанитарного контроля до 9 ноября 2021 года наблюдался значительный рост экспорта ряда растительных продуктов из Азербайджана в Россию. Так, в экспорте клубники наблюдается рост на 117%, груши - 192%", - сказал Тахмазли в понедельник на пресс-конференции.

Кроме того, за отчетный период экспорт хурмы увеличился на 46%, картофеля - 23%, огурцов и корнишонов - 35%, персика и нектарина - 182%, арбуза - 144%, винограда - 178%, сливы и терновника - 33%, граната - 17%.

Также он отметил, что из-за ограничений, наложенных соответствующим российским ведомством, в Россию с начала года экспортировано 119 тыс. тонн томатов и 52 тыс. тонн яблок.

Х.Насирзаде