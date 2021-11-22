Спецназ Азербайджана отработал на учениях в Нахчыване борьбу с терроризмом

Спецназ Отдельной общевойсковой армии в Нахчыванской автономной республике Азербайджана провел тактико-специальные учения.

Согласно сценарию учений, за которыми следили командующий спецназом генерал-полковник Керем Мустафаев и представители ВС Турции, подразделения специального назначения провели операцию с целью взять в живых главу террористической группировки, готовившей провокацию, и уничтожению складов с боеприпасами условного противника.

Учения сопровождались поддержкой спецназа вертолетами.

Отмечается, что военнослужащие успешно справились с поставленными задачами.

Э.Шафиев