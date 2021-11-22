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Регион 22.11.2021 18:12

Нынешнее положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года - СВР

Ситуация на Украине в настоящий момент похожа на ту, которая наблюдалась в Грузии перед событиями 2008 года, заявили в Службе внешней разведки РФ.

"Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Михаил Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось", - говорится в заявлении, распространенном пресс-бюро СВР.

В течение последних нескольких недель официальные лица на западе, в первую очередь в Вашингтоне, неоднократно заявляли о возможности российского вторжения в Украину и предостерегали Москву от подобного шага. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал подобные утверждения целенаправленной дезинформацией и заверил, что перемещение российских войск внутри РФ угрозы ни для кого не представляет.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]