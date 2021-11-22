Нынешнее положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года - СВР

Ситуация на Украине в настоящий момент похожа на ту, которая наблюдалась в Грузии перед событиями 2008 года, заявили в Службе внешней разведки РФ.
"Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Михаил Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось", - говорится в заявлении, распространенном пресс-бюро СВР.
В течение последних нескольких недель официальные лица на западе, в первую очередь в Вашингтоне, неоднократно заявляли о возможности российского вторжения в Украину и предостерегали Москву от подобного шага. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал подобные утверждения целенаправленной дезинформацией и заверил, что перемещение российских войск внутри РФ угрозы ни для кого не представляет.
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