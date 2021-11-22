В Yaşat fondu с декабря 2020г поступило свыше 64,6 млн манатов, израсходовано – 48,1 млн манатов

В Yaşat fondu с момента создания поступили средства в размере 64 млн 611 тыс. 281,3 манат, следует из данных, опубликованных на сайте Фонда.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно информации, пожертвования, сделанные физическими лицами, составили 17 млн 565 тыс. 645,53 манат, юридическими – 47 млн 45 тыс. 635,87 манат.
Как сообщает Фонд, из собранных средств потрачено 48 млн 155 тыс. 164,96 манат.
В настоящее время в Фонде аккумулируются средства в размере 16 млн 456 тыс. 116,34 манат.
В декабре 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Фонда поддержки раненых и семей погибших при восстановлении территориальной целостности страны (Yaşat fondu).
Цель фонда - создание прозрачной, эффективной и доступной платформы для дополнительной поддержки (финансовой помощи и других мер поддержки), реализуемой государством в области социальной защиты следующих лиц: военнослужащих с ограниченными возможностями и членам семей шехидов (погибших); сотрудникам государственных органов (учреждений) или членам семей погибших сотрудников в результате их участия в ликвидации последствий боевых действий при исполнении служебных обязанностей на освобожденных территориях, а также после окончания боевых действий.
Средства Фонда формируются за счет добровольной финансовой помощи (пожертвований) граждан Азербайджана; соотечественников, проживающих за рубежом; других физических и юридических лиц; других источников, не запрещенных законом.
Р.Ахмедов
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