Дочерняя компания McKinsey выплатит $18 млн за нарушения комплаенса

Одна из дочерних компаний международной консалтинговой фирмы McKinsey & Company, которая предлагает варианты инвестиций текущим и бывшим партнерам и сотрудникам McKinsey, договорилась выплатить штраф в размере $18 млн за нарушения комплаенса, говорится в сообщении Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

SEC по итогам расследования пришла к выводу, что дочерняя компания - MIO Partners Inc. - прибегала к ненадлежащим практикам и процедурам, чтобы помешать партнерам McKinsley неправомерным образом воспользоваться инсайдерской информацией, которую они получили. будучи консультантами государственных компаний и других клиентов McKinsley, параллельно контролируя инвестиционные решения MIO.

В постановлении SEC говорится, что MIO инвестировала сотни миллионов долларов в компании, которые консультировала McKinsey. Ряд партнеров McKinsey осуществляли надзор за инвестиционными решениями MIO и также имели доступ к инсайдерской информации в связи с работой в консалтинговой сфере. Эти партнеры имели доступ к информации о финансовых результатах, планах банкротства, сделках слияния и поглощения, существенных изменениях в составе руководства и инвестиционных планах.

SEC пришла к выводу, что MIO не разработала надлежащие политику и практики в отношении двойственной роли консультантов McKinsey, которые участвовали в инвестиционных решениях MIO.

"Позволить лицам, которые могут владеть значимой непубличной информацией или иметь к ней доступ, осуществлять надзор за инвестиционными решениями, которые могут быть для них экономически выгодными, это значит создать повышенный риск злоупотребления полномочиями", - говорится в сообщении SEC.