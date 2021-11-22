Дочерняя компания McKinsey выплатит $18 млн за нарушения комплаенса

Одна из дочерних компаний международной консалтинговой фирмы McKinsey & Company, которая предлагает варианты инвестиций текущим и бывшим партнерам и сотрудникам McKinsey, договорилась выплатить штраф в размере $18 млн за нарушения комплаенса, говорится в сообщении Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
SEC по итогам расследования пришла к выводу, что дочерняя компания - MIO Partners Inc. - прибегала к ненадлежащим практикам и процедурам, чтобы помешать партнерам McKinsley неправомерным образом воспользоваться инсайдерской информацией, которую они получили. будучи консультантами государственных компаний и других клиентов McKinsley, параллельно контролируя инвестиционные решения MIO.
В постановлении SEC говорится, что MIO инвестировала сотни миллионов долларов в компании, которые консультировала McKinsey. Ряд партнеров McKinsey осуществляли надзор за инвестиционными решениями MIO и также имели доступ к инсайдерской информации в связи с работой в консалтинговой сфере. Эти партнеры имели доступ к информации о финансовых результатах, планах банкротства, сделках слияния и поглощения, существенных изменениях в составе руководства и инвестиционных планах.
SEC пришла к выводу, что MIO не разработала надлежащие политику и практики в отношении двойственной роли консультантов McKinsey, которые участвовали в инвестиционных решениях MIO.
"Позволить лицам, которые могут владеть значимой непубличной информацией или иметь к ней доступ, осуществлять надзор за инвестиционными решениями, которые могут быть для них экономически выгодными, это значит создать повышенный риск злоупотребления полномочиями", - говорится в сообщении SEC.
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