Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9169 RUR   0.0232 GBR   2.2851 TRY   0.1521

Цена на нефть

19.11 $/bbl   WTI 76.10 -2.91 Brent 78.89 -2.35

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.11.2021 19:45

Париж стремится продолжить контакты с НАТО и РФ по стратстабильности в Европе - МИД Франции

Власти Франции готовы продолжать обсуждения с НАТО и Россией темы контроля над вооружениями, сообщили в понедельник во французском внешнеполитическом ведомстве.

"Мы нацелены продолжить, в частности, с НАТО, союзниками, а затем - с Россией, тщательную работу по режиму контроля над вооружениями, который становится все слабее. Нам нужно в дальнейшем продолжать обеспечивать стратегическую стабильность в Европе, защищая при этом интересы и безопасность европейцев", - сказал представитель МИД Франции на брифинге.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ВООРУЖЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Париж и Москва должны сотрудничать, чтобы заложить основы для мира между Азербайджаном и Арменией – глава МИД Франции Париж и Москва обсудили совместные действия для прочного мира между Азербайджаном и Арменией Глава МИД и министр обороны Франции предостерегли РФ от нарушения территориальной целостности Украины Главы МИД и Минобороны РФ и Франции обсудят совместные действия в рамках МГ ОБСЕ Состоялся телефонный разговор Путина с Меркель и Макроном - Кремль Лидеры России и Франции согласовывают даты очередного контакта на высшем уровне - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]