Париж стремится продолжить контакты с НАТО и РФ по стратстабильности в Европе - МИД Франции

Власти Франции готовы продолжать обсуждения с НАТО и Россией темы контроля над вооружениями, сообщили в понедельник во французском внешнеполитическом ведомстве.

"Мы нацелены продолжить, в частности, с НАТО, союзниками, а затем - с Россией, тщательную работу по режиму контроля над вооружениями, который становится все слабее. Нам нужно в дальнейшем продолжать обеспечивать стратегическую стабильность в Европе, защищая при этом интересы и безопасность европейцев", - сказал представитель МИД Франции на брифинге.