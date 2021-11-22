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СНГ 22.11.2021 19:31

Лукашенко отверг постановку вопроса о едином президенте союзного государства Белоруссии и РФ

Вопрос о едином президенте в союзном государстве Белоруссии и России не стоит в повестке дня, заявил BBC белорусский президент Александр Лукашенко.

"...вопрос "один президент", "два президента"... Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит", - сказал Лукашенко в интервью, фрагмент которого обнародовал в понедельник близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул первого".

"Когда вы с американцами выстраиваете союз, речи не идет о том, что у вас не будет королевы и парламента. Точно так и мы свой союз формируя с середины 1990-х годов, еще начиная с Ельциным, четко определялись, что это будут две страны - Беларусь и Россия, которые выстроят союз. И он будет мощнее, чем унитарное государство", - заявил Лукашенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, СОЮЗ, ЛУКАШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]