Лукашенко отверг постановку вопроса о едином президенте союзного государства Белоруссии и РФ

Вопрос о едином президенте в союзном государстве Белоруссии и России не стоит в повестке дня, заявил BBC белорусский президент Александр Лукашенко.

"...вопрос "один президент", "два президента"... Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит", - сказал Лукашенко в интервью, фрагмент которого обнародовал в понедельник близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул первого".

"Когда вы с американцами выстраиваете союз, речи не идет о том, что у вас не будет королевы и парламента. Точно так и мы свой союз формируя с середины 1990-х годов, еще начиная с Ельциным, четко определялись, что это будут две страны - Беларусь и Россия, которые выстроят союз. И он будет мощнее, чем унитарное государство", - заявил Лукашенко.