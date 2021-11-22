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Внешняя политика 22.11.2021 19:10

Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Португалии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял нового посла Португалии в Баку Жайме Ван Зеллера.

Как сообщает официальный сайт главы государства, посол вручил президенту верительные грамоты.

“В ходе встречи был отмечен хороший уровень политические отношений между двумя странами, подчеркнуто активное сотрудничество в рамках международных организаций, а также хорошие возможности для развития торгово-экономических и инвестиционных отношений в двусторонних отношениях”, - отмечается в сообщении.

В ходе беседы стороны коснулись отношений между Азербайджаном и ЕС, отметив, что Азербайджан успешно сотрудничает со странами-членами и другими европейскими институтами.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОРТУГАЛИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]