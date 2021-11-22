Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Португалии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял нового посла Португалии в Баку Жайме Ван Зеллера.
Как сообщает официальный сайт главы государства, посол вручил президенту верительные грамоты.
“В ходе встречи был отмечен хороший уровень политические отношений между двумя странами, подчеркнуто активное сотрудничество в рамках международных организаций, а также хорошие возможности для развития торгово-экономических и инвестиционных отношений в двусторонних отношениях”, - отмечается в сообщении.
В ходе беседы стороны коснулись отношений между Азербайджаном и ЕС, отметив, что Азербайджан успешно сотрудничает со странами-членами и другими европейскими институтами.
Х.Насирзаде
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