Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Португалии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял нового посла Португалии в Баку Жайме Ван Зеллера.

Как сообщает официальный сайт главы государства, посол вручил президенту верительные грамоты.

“В ходе встречи был отмечен хороший уровень политические отношений между двумя странами, подчеркнуто активное сотрудничество в рамках международных организаций, а также хорошие возможности для развития торгово-экономических и инвестиционных отношений в двусторонних отношениях”, - отмечается в сообщении.

В ходе беседы стороны коснулись отношений между Азербайджаном и ЕС, отметив, что Азербайджан успешно сотрудничает со странами-членами и другими европейскими институтами.

Х.Насирзаде