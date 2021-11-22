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Здравоохранение 22.11.2021 19:22

В Азербайджане спад случаев COVID-19, скончались 33 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 825 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 574,799 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1889 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 33 человека (накануне - 25). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 657 человек.

От COVID-19 вылечились 539,494 тыс. (+1283 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 27 тыс. 648 человек.

За сутки медики провели 6 199 тестов на коронавирус против 11 740 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 449,379 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде


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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]