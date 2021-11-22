В Азербайджане спад случаев COVID-19, скончались 33 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 825 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 574,799 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1889 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 33 человека (накануне - 25). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 657 человек.
От COVID-19 вылечились 539,494 тыс. (+1283 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 27 тыс. 648 человек.
За сутки медики провели 6 199 тестов на коронавирус против 11 740 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 449,379 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
Азербайджан оказывает Уганде поддержку в создании Службы ASAN - президент Алиев
Youtube-канала VMedia: Солидарность азербайджанских СМИ и пользователей соцсетей помогла разблокировать Facebook-аккаунт Игоря Коротченко
В Баку опровергли причастность азербайджанских военных к ранению армянского военного на границе - Минобороны Азербайджана
Газпром начинает проектирование системы выделения этана на Астраханском ГПЗ, подрядчик - "Газпром Linde Engineering"
Норвегия в октябре увеличила добычу углеводородов на 9,8%
Киев хочет продлить контракт на транзит газа на 15 лет, готов дать низкий тариф на объемы свыше 40 млрд куб. м в год
ИВ Евлаха направит около 600 тыс. манатов на капремонт городских дорог
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
Показатели заболеваемости коронавирусом в ФРГ растут
Париж стремится продолжить контакты с НАТО и РФ по стратстабильности в Европе - МИД Франции
Лукашенко отверг постановку вопроса о едином президенте союзного государства Белоруссии и РФ
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
AZPROMO и КOBIA окажут официальную поддержку BRAND AWARD INTERNATIONAL
AccessBank открывает филиал в Шамкире!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог