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Внешняя политика 22.11.2021 19:29

Президент Азербайджана принял верительные грамоты новых послов Финляндии и Уганды

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял новых послов Финляндии и Уганды в Баку Кирсти Нарине и Мухаммада Тезикуба Кисамбира.


Как сообщает официальный сайт главы государства, послы вручили президенту верительные грамоты.

Х.Насирзаде


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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ФИНЛЯНДИЯ, УГАНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]