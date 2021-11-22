Президент Азербайджана принял верительные грамоты новых послов Финляндии и Уганды

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял новых послов Финляндии и Уганды в Баку Кирсти Нарине и Мухаммада Тезикуба Кисамбира.





Как сообщает официальный сайт главы государства, послы вручили президенту верительные грамоты.

Х.Насирзаде