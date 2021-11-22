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ТЭК 22.11.2021 19:47

Цены на нефть перешли к росту, Brent - $79,35 за баррель

Цены на нефть перешли к росту в ходе торгов в понедельник после первоначального подъема.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:25 в понедельник составляет $79,35 за баррель, что на $0,46 (0,58%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,25 за баррель, что на $0,31 (0,41%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Между тем на нефтяные котировки продолжает оказывать давление ряд факторов.

WTI накануне подешевела до минимума за семь недель, Brent - до минимума за восемь недель на растущих ожиданиях, что США, Китай и Япония начнут продажу сырья из своих резервов, чтобы опустить цены на энергоносители и сдержать инфляцию.

Премьер-министр Японии Фумио Кисидо на выходных дал понять, что он готов поддержать президента США Джо Байдена в вопросе высвобождения части стратегических резервов для борьбы с ростом цен на нефть. Тем не менее, закон позволяет правительству пользоваться стратегическим резервом только в случае природных катастроф или острого дефицита энергоресурса в стране.

Введение повторных карантинных ограничений в странах Европы из-за новой волны заражений COVID-19 подогревает беспокойство рынка о том, что спрос на нефть может в скором времени упасть.

"Австрия ввела локдаун на прошлой неделе. Предприятия в Германии, скорее всего, перейдут на удаленную работу. В Ирландии и Нидерландах людям уже сказали работать из дома. Все это происходит на фоне потенциального решения по продаже нефти из стратегических резервов США и Китая", - отметили аналитики ANZ.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]