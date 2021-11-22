Цены на нефть перешли к росту, Brent - $79,35 за баррель

Цены на нефть перешли к росту в ходе торгов в понедельник после первоначального подъема.
Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:25 в понедельник составляет $79,35 за баррель, что на $0,46 (0,58%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,25 за баррель, что на $0,31 (0,41%) выше итогового значения предыдущей сессии.
Между тем на нефтяные котировки продолжает оказывать давление ряд факторов.
WTI накануне подешевела до минимума за семь недель, Brent - до минимума за восемь недель на растущих ожиданиях, что США, Китай и Япония начнут продажу сырья из своих резервов, чтобы опустить цены на энергоносители и сдержать инфляцию.
Премьер-министр Японии Фумио Кисидо на выходных дал понять, что он готов поддержать президента США Джо Байдена в вопросе высвобождения части стратегических резервов для борьбы с ростом цен на нефть. Тем не менее, закон позволяет правительству пользоваться стратегическим резервом только в случае природных катастроф или острого дефицита энергоресурса в стране.
Введение повторных карантинных ограничений в странах Европы из-за новой волны заражений COVID-19 подогревает беспокойство рынка о том, что спрос на нефть может в скором времени упасть.
"Австрия ввела локдаун на прошлой неделе. Предприятия в Германии, скорее всего, перейдут на удаленную работу. В Ирландии и Нидерландах людям уже сказали работать из дома. Все это происходит на фоне потенциального решения по продаже нефти из стратегических резервов США и Китая", - отметили аналитики ANZ.
Азербайджан оказывает Уганде поддержку в создании Службы ASAN - президент Алиев
Youtube-канала VMedia: Солидарность азербайджанских СМИ и пользователей соцсетей помогла разблокировать Facebook-аккаунт Игоря Коротченко
В Баку опровергли причастность азербайджанских военных к ранению армянского военного на границе - Минобороны Азербайджана
Дочерняя компания McKinsey выплатит $18 млн за нарушения комплаенса
Страны Европы продолжают фиксировать рост заболеваемости COVID-19 на фоне протестов против ограничений
В Азербайджане спад случаев COVID-19, скончались 33 человека
ИВ Евлаха направит около 600 тыс. манатов на капремонт городских дорог
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
Показатели заболеваемости коронавирусом в ФРГ растут
Париж стремится продолжить контакты с НАТО и РФ по стратстабильности в Европе - МИД Франции
Лукашенко отверг постановку вопроса о едином президенте союзного государства Белоруссии и РФ
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
AZPROMO и КOBIA окажут официальную поддержку BRAND AWARD INTERNATIONAL
AccessBank открывает филиал в Шамкире!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог