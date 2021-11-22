В Баку опровергли причастность азербайджанских военных к ранению армянского военного на границе - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана опровергает новость армянских сми о якобы ранении армянского военнослужащего с азербайджанской стороны в Кельбаджарском направлении границы.

“Распространенная армянскими сми информация о ранении армянского военнослужащего в результате якобы обстрела со стороны подразделений азербайджанской армии в направлении Кельбаджара является ложной”, - отмечается в информации.

В министерстве подчеркнули, что подразделения азербайджанской армии не открывали огонь в этом направлении, ситуация стабильная.

Х.Насирзаде