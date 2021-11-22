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Карабах 22.11.2021 19:55

В Баку опровергли причастность азербайджанских военных к ранению армянского военного на границе - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана опровергает новость армянских сми о якобы ранении армянского военнослужащего с азербайджанской стороны в Кельбаджарском направлении границы.

“Распространенная армянскими сми информация о ранении армянского военнослужащего в результате якобы обстрела со стороны подразделений азербайджанской армии в направлении Кельбаджара является ложной”, - отмечается в информации.

В министерстве подчеркнули, что подразделения азербайджанской армии не открывали огонь в этом направлении, ситуация стабильная.

Х.Насирзаде


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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]