Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Совета министров Италии Марио Драги подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, сообщила пресс-служба Кремля.

"По инициативе Марио Драги была затронута тема сотрудничества в энергетической сфере. Владимир Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, в том числе с использованием возможностей трубопровода "Северный поток 2", - говорится в сообщении.

Лидерами дана позитивная оценка российско-итальянских отношений, которые отличает конструктивный и взаимовыгодный характер, добавили в пресс-службе.