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ТЭК 22.11.2021 20:05

Путин подтвердил готовность РФ бесперебойно поставлять газ в Европу, в том числе через "Северный поток 2"

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Совета министров Италии Марио Драги подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, сообщила пресс-служба Кремля.

"По инициативе Марио Драги была затронута тема сотрудничества в энергетической сфере. Владимир Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, в том числе с использованием возможностей трубопровода "Северный поток 2", - говорится в сообщении.

Лидерами дана позитивная оценка российско-итальянских отношений, которые отличает конструктивный и взаимовыгодный характер, добавили в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЕВРОПА, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]