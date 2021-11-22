Глава МЭФ ждет сохранения плана роста добычи ОПЕК+, не исключая изменений при роспуске стратегических запасов

Страны ОПЕК+ будут придерживаться своих текущих планов по наращиванию добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, но не исключено, что эти планы поменяются в случае непредвиденных факторов, таких, как высвобождение стратегических резервов или новых карантинов из-за пандемии, считает генеральный секретарь Международного энергетического форума (IEF) Джозеф МакМонигл.

Как сообщила пресс-служба организации, объединяющей более 70 стран, включая крупнейших производителей и потребителей (на их долю приходится 90% мирового спроса и предложения нефти), генсек организации провел встречу с генеральным директором Бюро по экономическим вопросам МИД Японии Оно Хикарико, чтобы обсудить недавнюю нестабильность на энергетических рынках и угрозу, которую она представляет для восстановления мировой экономики.

По мнению Хикарико, недавний скачок цен на нефть может помешать восстановлению после пандемии COVID-19. По ее словам, Япония ведет диалог со странами-производителями нефти и хотела бы тесно сотрудничать с IEF, который "играет центральную роль в продвижении диалога между странами-производителями нефти и странами-потребителями".

"Мы являемся свидетелями энергетического кризиса, вызванного инвестиционным кризисом. Резкое падение инвестиций в добычу нефти и газа способствует нестабильности на рынках нефти и газа, и есть все больше признаков дефицита сегодня и в ближайшие годы", - считает МакМонигл.

"Мы должны продолжать добиваться прогресса в решении проблемы изменения климата, но я обеспокоен тем, что резкое увеличение счетов за коммунальные услуги и транспортных расходов для потребителей во всем мире может подорвать общественную поддержку действий по борьбе с изменением климата", - добавил он.

МакМонигл сказал также: "В свете текущих прогнозов МЭА, ОПЕК и EIA (управление энергетической информации Минэнерго США) относительно профицита в первом квартале следующего года я ожидаю, что министры энергетики ОПЕК+ сохранят свой текущий план постепенного увеличения поставок на рынок. Однако некоторые непредвиденные внешние факторы, такие как высвобождение стратегических резервов или новые ограничения в Европе могут вызвать переоценку рыночных условий".

Генсек МЭФ отметил, что организация в ответ на призыв в прошлом месяце лидеров G20 к "интенсивному диалогу" планирует серию министерских встреч между производителями и потребителями для повышения эффективности, прозрачности и стабильности энергетических рынков, а также решения проблемы изменения климата и содействия справедливому и упорядоченному переходу.

Международный энергетический форум (МЭФ) является независимым и нейтральным посредником в открытом диалоге по вопросам энергетики с ключевыми мировыми нефтегазовыми игроками, помогая обеспечить энергетическую безопасность и прозрачность, пишет МЭА. Охватывая все шесть континентов и составляя около 90% мирового спроса и предложения на нефть и газ, МЭФ включает не только страны-потребители и страны-производители Международного энергетического агентства (МЭА) и Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), но и страны-транзитеры, а также основные игроки, не входящие в их состав, включая Аргентину, Китай, Индию, Россию и Южную Африку. Каждый год МЭА, МЭФ и ОПЕК организуют симпозиум по перспективам энергетики.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ с августа наращивают добычу нефти на 400 тыс. б/с каждый месяц, стремясь нивелировать ограничения, взятые на себя в мае 2020 года на фоне пандемии. Каждый месяц министры альянса собираются, чтобы оценить адекватность мер рыночной ситуации. В прошлом месяце потребители нефти, в частности, США, которые являются также и крупнейшими производителями, призывали ОПЕК+ увеличить добычу еще больше, чтобы снизить цены. Однако ОПЕК+, оперируя данными шести мировых аналитических агентств о том, что с декабря на рынке ожидается профицит нефти, отказались увеличить добычу.

После этого администрация президента США Джо Байдена обратилась к ряду стран, в частности, Китаю, Индии, Южной Корее и Японии, с просьбой рассмотреть возможность высвобождения стратегических резервов нефти.

Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 2 декабря.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман на прошлой неделе отказался комментировать журналистам возможность снижения первоначального плана по наращиванию добычи.