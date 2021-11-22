Китай в январе-октябре увеличил добычу нефти на 2,5%, газа - на 9,4%

Китай в январе-октябре увеличил добычу нефти на 2,5% относительно аналогичного периода годом ранее - до 166,19 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).
В прошлом месяце производство выросло на 3% и достигло 16,83 млн тонн. Относительно октября допандемийного 2019 года повышение составило 4,5%.
Импорт нефти в КНР в минувшем месяце рухнул на 11,2% в годовом выражении - до 37,8 млн тонн. За январь-октябрь он снизился на 7,2%, составив 425,06 млн тонн.
Добыча природного газа в КНР в январе-октябре увеличилась на 9,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 168,4 млрд кубометров, приводит данные ГСУ агентство "Синьхуа". По сравнению с аналогичным периодом 2019 года подъем составил 19,2%.
В том числе в прошлом месяце производство выросло на 0,5% в годовом выражении и достигло 16,5 млрд кубометров.
Импорт газа в январе-октябре взлетел на 22,3% - до 99,07 млн тонн, в том числе в прошлом месяце он увеличился на 24,5%.
Азербайджан оказывает Уганде поддержку в создании Службы ASAN - президент Алиев
Youtube-канала VMedia: Солидарность азербайджанских СМИ и пользователей соцсетей помогла разблокировать Facebook-аккаунт Игоря Коротченко
В Баку опровергли причастность азербайджанских военных к ранению армянского военного на границе - Минобороны Азербайджана
Дочерняя компания McKinsey выплатит $18 млн за нарушения комплаенса
Страны Европы продолжают фиксировать рост заболеваемости COVID-19 на фоне протестов против ограничений
В Азербайджане спад случаев COVID-19, скончались 33 человека
ИВ Евлаха направит около 600 тыс. манатов на капремонт городских дорог
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
Париж стремится продолжить контакты с НАТО и РФ по стратстабильности в Европе - МИД Франции
Показатели заболеваемости коронавирусом в ФРГ растут
Париж стремится продолжить контакты с НАТО и РФ по стратстабильности в Европе - МИД Франции
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
AZPROMO и КOBIA окажут официальную поддержку BRAND AWARD INTERNATIONAL
AccessBank открывает филиал в Шамкире!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог