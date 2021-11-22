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ТЭК 22.11.2021 21:31

Китай в январе-октябре увеличил добычу нефти на 2,5%, газа - на 9,4%

Китай в январе-октябре увеличил добычу нефти на 2,5% относительно аналогичного периода годом ранее - до 166,19 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

В прошлом месяце производство выросло на 3% и достигло 16,83 млн тонн. Относительно октября допандемийного 2019 года повышение составило 4,5%.

Импорт нефти в КНР в минувшем месяце рухнул на 11,2% в годовом выражении - до 37,8 млн тонн. За январь-октябрь он снизился на 7,2%, составив 425,06 млн тонн.

Добыча природного газа в КНР в январе-октябре увеличилась на 9,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 168,4 млрд кубометров, приводит данные ГСУ агентство "Синьхуа". По сравнению с аналогичным периодом 2019 года подъем составил 19,2%.

В том числе в прошлом месяце производство выросло на 0,5% в годовом выражении и достигло 16,5 млрд кубометров.

Импорт газа в январе-октябре взлетел на 22,3% - до 99,07 млн тонн, в том числе в прошлом месяце он увеличился на 24,5%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, УГЛЕВОДОРОДЫ, ДОБЫЧА, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]