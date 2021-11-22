Youtube-канала VMedia: Солидарность азербайджанских СМИ и пользователей соцсетей помогла разблокировать Facebook-аккаунт Игоря Коротченко

Обращение к СМИ Youtube-канала VMedia, чье видео ранее стало причиной блокировки Facebook-аккаунта российского военного эксперта, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, принесло результаты, говорится в заявлении Youtube-канала VMedia.
В заявлении отмечается, что после того, как Игорь Коротченко разместил на своей странице видео канала под названием «Такое не вытворяли даже террористы из ИГИЛ», где рассказывается о преступлениях армянских оккупантов на территории Азербайджана, армянские телеграм-каналы и представители армянского лобби в США, стали активно призывать массово кидать жалобы «дезинформация» и «пропаганда ненависти» на данный контент.
Однако, благодаря обращению канала VMedia к азербайджанским СМИ и их информационной поддержке, блокировка страницы российского политолога была снята.
Канал VMedia, а также Игорь Коротченко, выражают благодарность азербайджанским СМИ (Interfax.az, Report.az, Oxu.az, Media.az, Day.az, Korrespondent.az, Minval.az, Caliber.az и другим) и всем пользователям соцсетей за проявленную солидарную позицию.
Также не можем обойти вниманием и ресурс rusarminfo.ru за заметку под заголовком «Азербайджанцы обвинили Цукерберга в поддержке армян».
В фильме канала VMedia отмечается, что армянские террористы в своем варварстве пошли еще дальше боевиков ИГИЛ – вскрывали и уничтожали могилы, то есть воевали даже с мертвыми. Все эти преступления совершались на оккупированных ранее землях Азербайджана – на территории, равной по площади государству Ливан или четырем территориям Люксембурга.
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