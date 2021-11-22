Азербайджан оказывает Уганде поддержку в создании Службы ASAN - президент Алиев

Госструктуры Азербайджана ведут работу по оказанию поддержке создания Службы ASAN в Уганде, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Уже подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям (ASAN) и соответствующим органом Уганды. Соответствующие ведомства в нашей стране работают над поддержкой процесса создания «Службы ASAN» в Уганде», - сказал Алиев в понедельник, принимая верительные грамоты нового посла Уганды в Баку Мухаммада Тезикуба Кисамбира.

Посол, в свою очередь, отметил заинтересованность руководства Уганды в инвестициях из Азербайджана.

Дипломат также сказал, что Уганда готова представлять Азербайджан в сфере туризма на африканском континенте.

Х.Насирзаде