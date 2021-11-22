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Внешняя политика 22.11.2021 21:03

Азербайджан оказывает Уганде поддержку в создании Службы ASAN - президент Алиев

Госструктуры Азербайджана ведут работу по оказанию поддержке создания Службы ASAN в Уганде, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Уже подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям (ASAN) и соответствующим органом Уганды. Соответствующие ведомства в нашей стране работают над поддержкой процесса создания «Службы ASAN» в Уганде», - сказал Алиев в понедельник, принимая верительные грамоты нового посла Уганды в Баку Мухаммада Тезикуба Кисамбира.

Посол, в свою очередь, отметил заинтересованность руководства Уганды в инвестициях из Азербайджана.

Дипломат также сказал, что Уганда готова представлять Азербайджан в сфере туризма на африканском континенте.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, УГАНДА, ASAN


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]