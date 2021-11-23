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ТЭК 23.11.2021 09:00

Байден собирается сообщить о решении использовать нефть из стратегического запаса США

Президент США Джо Байден планирует объявить о решении использовать нефть из стратегического запаса страны, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на знакомые с этой темой источники.

В сообщении отмечается, что официальное объявление может состояться, самое ранее, уже во вторник, причем одновременно с США об аналогичных мерах, вероятно, сообщат Индия, Япония и Южная Корея.

Агентство называет это "беспрецедентным усилием крупных стран-потребителей снизить цены на нефть после того, как страны ОПЕК+ не услышали призывы США существенно нарастить добычу".

В сообщении указывается, что в общей сложности США могут использовать более 35 млн баррелей нефти из стратегического запаса. При этом Bloomberg отмечает, что данная оценка - предварительная.

В начале ноября Байдена, как сообщалось, спрашивали на пресс-конференции, собирается ли он задействовать нефть из стратегического запаса для решения проблемы высоких цен на энергоресурсы. Тогда президент США предпочел не отвечать.

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Тэги: США, БАЙДЕН, НЕФТЬ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]