Байден собирается сообщить о решении использовать нефть из стратегического запаса США

Президент США Джо Байден планирует объявить о решении использовать нефть из стратегического запаса страны, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на знакомые с этой темой источники.
В сообщении отмечается, что официальное объявление может состояться, самое ранее, уже во вторник, причем одновременно с США об аналогичных мерах, вероятно, сообщат Индия, Япония и Южная Корея.
Агентство называет это "беспрецедентным усилием крупных стран-потребителей снизить цены на нефть после того, как страны ОПЕК+ не услышали призывы США существенно нарастить добычу".
В сообщении указывается, что в общей сложности США могут использовать более 35 млн баррелей нефти из стратегического запаса. При этом Bloomberg отмечает, что данная оценка - предварительная.
В начале ноября Байдена, как сообщалось, спрашивали на пресс-конференции, собирается ли он задействовать нефть из стратегического запаса для решения проблемы высоких цен на энергоресурсы. Тогда президент США предпочел не отвечать.
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