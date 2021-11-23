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ТЭК 23.11.2021 09:08

США вне зависимости от решений по стратегическому запасу нефти будут требовать от ОПЕК наращивания добычи - Белый дом

Администрация США безотносительно того, будет ли она использовать стратегический запас нефти, призовет ОПЕК увеличивать добычу, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"В любом случае мы будем добиваться от ОПЕК того, чтобы поставки нефти соответствовали спросу", - сказала она журналистам на брифинге.

Псаки напомнила, что подобные переговоры США уже давно ведут с ведущими экспортерами нефти. Она не стала комментировать поступившие ранее сообщения СМИ о планах президента США Джо Байдена использовать часть стратегического запаса, чтобы добиться снижения цен на нефть. В понедельник о таких планах Байдена сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В сообщении отмечалось, что официальное объявление может состояться, самое ранее, уже во вторник, причем одновременно с США об аналогичных мерах, вероятно, сообщат Индия, Япония и Южная Корея.

Агентство называет это "беспрецедентным усилием крупных стран-потребителей снизить цены на нефть после того, как страны ОПЕК+ не услышали призывы США существенно нарастить добычу".

В сообщении указывается, что в общей сложности США могут использовать более 35 млн баррелей нефти из стратегического запаса. При этом Bloomberg отмечает, что данная оценка - предварительная.

В начале ноября Байдена, как сообщалось, спрашивали на пресс-конференции, собирается ли он задействовать нефть из стратегического запаса для решения проблемы высоких цен на энергоресурсы. Тогда президент США предпочел не отвечать.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]