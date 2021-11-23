Красный Крест приступил к оказанию поддержки региональным больницам Афганистана

Международный комитет Красного Креста (МККК) начал оказывать помощь 18 региональным больницам Афганистана, сообщило представительство МККК в этой стране.

"МККК начал оказывать поддержку 18 региональным и провинциальным больницам и 5100 сотрудникам, которые в них работают, чтобы помочь предотвратить полный крах системы общественного здравоохранения в Афганистане. Эта поддержка, рассчитанная на шесть месяцев, включает финансирование текущих расходов и медикаменты", - сообщило представительство организации в твиттере.

МККК призвал все государства взаимодействовать с Афганистаном, чтобы уменьшить страдания населения этой страны.

"Возмущающая антропогенная катастрофа приводит к огромным страданиям афганских семей. Государства должны взаимодействовать с Афганистаном. Это единственный способ предотвратить полный крах основных служб, таких как здравоохранение и образование", - говорится в обращении организации.

Между тем, захватившее Афганистан движение "Талибан" обещала МККК оказать содействие в его деятельности в стране.

Как сообщил заместитель официального представителя талибов Инамулла Самангани, во вторник заместитель премьер-министра "Талибан" по политическим вопросам мавлави Абдул Кабир на встрече с руководителем операций МККК высоко оценил благотворительную деятельность организации в Афганистане.

"Кабир заверил, что руководство "Талибан" содействует работе всех благотворительных организаций, в том числе Международного комитета Красного Креста, по гуманитарной деятельности", - сообщил Самангани в твиттер.