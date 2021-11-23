Власти Молдовы обещали не допустить прекращения подачи российского газа в страну

Правительство Молдавии ищет решения для того, чтобы не допустить прекращения поставок российского газа, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Он написал во вторник в facebook, что накануне по запросу "Газпрома" состоялось заседание наблюдательного совета "Молдовагаз", единственной темой обсуждения была текущая задолженность "Молдовагаз" за октябрь и аванс за ноябрь. Эти суммы должны были быть выплачены до 20 ноября.

"После заседания наблюдательного совета "Молдовагаз" получил уведомление о выплате долга в течение 48 часов. На данный момент этот долг составляет 74 278 446,91 долларов. Задолженность возникла из-за закупки газа в октябре по цене более 790 долларов за 1 тыс. кубометров, и тариф на газ, примененный в октябре, не покрыл разницу. Пока "Молдовагаз" не нашел коммерческого решения для выплаты текущего долга. После применения измененного тарифа с ноября "Молдовагаз" обязан полностью оплачивать потребление газа для "Газпрома"", - написал Спыну.

Он также сообщил, что в министерство инфраструктуры и регионального развития поступил запрос "Молдовагаз" по поводу создавшейся ситуации.

"Правительство ведет переговоры, чтобы найти решения и гарантировать доставку газа гражданам нашей страны. В связи с этим мы предоставим дополнительную информацию", - заявил Спыну.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов накануне заявил, что "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдавию будут остановлены в случае, если не будет осуществлена плата по текущим поставкам. Он сказал, что "Газпром" крайне разочарован невыполнением Молдавией своих контрактных обязательств", отметив, что очередной срок текущих платежей - 22 ноября.