Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.91 RUR   0.0227 GBR   2.2767 TRY   0.1489

Цена на нефть

19.11 $/bbl   WTI 76.10 -2.91 Brent 78.89 -2.35

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 23.11.2021 13:13

Власти Молдовы обещали не допустить прекращения подачи российского газа в страну

Правительство Молдавии ищет решения для того, чтобы не допустить прекращения поставок российского газа, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Он написал во вторник в facebook, что накануне по запросу "Газпрома" состоялось заседание наблюдательного совета "Молдовагаз", единственной темой обсуждения была текущая задолженность "Молдовагаз" за октябрь и аванс за ноябрь. Эти суммы должны были быть выплачены до 20 ноября.

"После заседания наблюдательного совета "Молдовагаз" получил уведомление о выплате долга в течение 48 часов. На данный момент этот долг составляет 74 278 446,91 долларов. Задолженность возникла из-за закупки газа в октябре по цене более 790 долларов за 1 тыс. кубометров, и тариф на газ, примененный в октябре, не покрыл разницу. Пока "Молдовагаз" не нашел коммерческого решения для выплаты текущего долга. После применения измененного тарифа с ноября "Молдовагаз" обязан полностью оплачивать потребление газа для "Газпрома"", - написал Спыну.

Он также сообщил, что в министерство инфраструктуры и регионального развития поступил запрос "Молдовагаз" по поводу создавшейся ситуации.

"Правительство ведет переговоры, чтобы найти решения и гарантировать доставку газа гражданам нашей страны. В связи с этим мы предоставим дополнительную информацию", - заявил Спыну.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов накануне заявил, что "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдавию будут остановлены в случае, если не будет осуществлена плата по текущим поставкам. Он сказал, что "Газпром" крайне разочарован невыполнением Молдавией своих контрактных обязательств", отметив, что очередной срок текущих платежей - 22 ноября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]