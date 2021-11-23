Переданные Пентагоном Киеву катера типа Island вошли в территориальные воды Украины

Американские катера типа "Island", которые были переданы Украине Соединенными Штатами в рамках предоставления материально-технической помощи, прибыли на Украину на борту грузового судна, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
"Сегодня, 23 ноября, на борту судна "Ocean Grand" из города Балтимор, штат Мэриленд, США в Украину прибыли 2 катера типа "Island", получившие названия "Фастов" и "Сумы", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что в данный момент катера вошли в территориальные воды Украины.
"Впереди уже в сопровождении кораблей ВМС конечная остановка маршрута - Одесский морской торговый порт, прохождение таможенного контроля, разгрузка, отбуксировка к местам базирования и подготовка к эксплуатации после длительной транспортировки", - информируют в ВМС ВСУ.
Там отмечают, что вскоре на катерах "Фастов" и "Сумы" будет поднят Военно-морской флаг Украины и под командованием украинских экипажей они приступят к обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей.
В пресс-службе ВМС добавили, что ранее на верфи Береговой охраны США состоялся очередной выпуск украинских моряков, прошедших 6-недельный специальный курс дополнительной подготовки для службы на катерах типа "Island".
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