В РФ выявлены почти 34 тыс. новых случаев COVID-19 - минимум с 19 октября, 1 тыс. 243 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 тыс. 996 случаев, это минимальное значение с 19 октября, умерли за сутки 1 тыс. 243 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 33 996 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 024 (6,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Число новых случаев коронавируса в РФ соотносится с данными 19 октября, когда было выявлено 33 тыс. 740 новых заболевших, после этого значения стали увеличиваться. В Москве во вторник, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 749 случаев COVID-19, в Московской области - 1 тыс. 871, в Самарской области - 1 тыс. 529, данный регион обогнал Санкт-Петербург, где за сутки выявили 1 тыс. 060 заражений.
За минувшие сутки в РФ было подтверждено 1 тыс. 243 смерти от коронавируса. Больше всего скончавшихся в Москве - 96, в Петербурге - 76, в Краснодарском крае - 70.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 400 тыс. 835 случаев коронавирусной инфекции, 266 тыс. 579 умерших и 8 млн 089 тыс. 694 выписанных, в том числе 36 тыс. 051 пациент выписан за последние сутки, из них 5 тыс. 351 выздоровевший приходится на Москву.
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