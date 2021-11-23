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ТЭК 23.11.2021 13:21

SOCAR вложит $1 млрд в энергосектор Пакистана

SOCAR планирует вложить $1 млрд в энергетический сектор Пакистана, заявил посол Азербайджана в Исламабаде Хазар Фархадов.

«SOCAR планирует инвестировать $1 млрд в энергетический сектор Пакистана. В целом, и другие азербайджанские компании заинтересованы в создании совместных предприятий с (пакистанскими партнерами – ИФ) и инвестициях в Пакистан, поскольку они считают эту страну потенциальным рынком для бизнеса и инвестиционной деятельности», - сказал Фархадов в ходе посещения Торгово-промышленной палаты Исламабада.

Слова посла приводит пакистанское издание Pakistan Observer.

Фархадов отметил, что у руководства Азербайджана и Пакистана есть стремление к расширению экономического сотрудничества, и обеим странам следует сосредоточиться на продвижении прямых связей между частными секторами для улучшения двусторонних торговых отношений.

Дипломат также подчеркнул, что посольство Азербайджана готово к организации онлайн-встреч между компаниями двух стран, после которых может последовать обмен торговыми делегациями.

«Азербайджан подписал соглашения с ЕС и другими странами, и тесное экономическое сотрудничество Пакистана с ним обеспечит пакистанской продукции легкий доступ на рынки Центральной Азии и Европы», - добавил Фархадов.

Посол подчеркнул, что Пакистан и Азербайджан работают над соглашением о преференциальной торговле, которое снизит таможенные тарифы и улучшит двустороннюю торговлю между двумя странами.

Он также считает, что пакистанские компании, в том числе фармацевтические, имеют хороший потенциал для открытия производственных предприятий в Азербайджане.

Э.Шафиев

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Тэги: ПАКИСТАН, SOCAR, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]