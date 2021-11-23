SOCAR вложит $1 млрд в энергосектор Пакистана

SOCAR планирует вложить $1 млрд в энергетический сектор Пакистана, заявил посол Азербайджана в Исламабаде Хазар Фархадов.

«SOCAR планирует инвестировать $1 млрд в энергетический сектор Пакистана. В целом, и другие азербайджанские компании заинтересованы в создании совместных предприятий с (пакистанскими партнерами – ИФ) и инвестициях в Пакистан, поскольку они считают эту страну потенциальным рынком для бизнеса и инвестиционной деятельности», - сказал Фархадов в ходе посещения Торгово-промышленной палаты Исламабада.

Слова посла приводит пакистанское издание Pakistan Observer.

Фархадов отметил, что у руководства Азербайджана и Пакистана есть стремление к расширению экономического сотрудничества, и обеим странам следует сосредоточиться на продвижении прямых связей между частными секторами для улучшения двусторонних торговых отношений.

Дипломат также подчеркнул, что посольство Азербайджана готово к организации онлайн-встреч между компаниями двух стран, после которых может последовать обмен торговыми делегациями.

«Азербайджан подписал соглашения с ЕС и другими странами, и тесное экономическое сотрудничество Пакистана с ним обеспечит пакистанской продукции легкий доступ на рынки Центральной Азии и Европы», - добавил Фархадов.

Посол подчеркнул, что Пакистан и Азербайджан работают над соглашением о преференциальной торговле, которое снизит таможенные тарифы и улучшит двустороннюю торговлю между двумя странами.

Он также считает, что пакистанские компании, в том числе фармацевтические, имеют хороший потенциал для открытия производственных предприятий в Азербайджане.

Э.Шафиев