Buta Airways увеличивает с 15 декабря число рейсов в аэропорт «Жуковский» до 2 раз в неделю

Азербайджанский лоукостер «Buta Airways» с 15 декабря увеличит до двух раз в неделю количество специальных рейсов из Баку в подмосковный аэропорт «Жуковский» и обратно, говорится в сообщении авиаперевозчика.

«Так с 15 декабря к полетам, осуществляемым авиакомпанией в аэропорт «Жуковский» по пятницам, добавляется еще один еженедельный рейс - по средам», - подчеркивает авиакомпания.

В связи с эпидемиологической ситуацией и введенными ограничениями в стране, авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам – «Стандарт» и «Супер». В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места в самолете и регистрации в аэропорту.

Билеты на эти рейсы доступны на официальном сайте butaairways.az (по тарифам «Супер» и «Стандарт»), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только по тарифу «Супер»).

Стоимость авиабилетов - от 55 евро.

Указанные рейсы в период пандемии обслуживаются в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Перед полетом всем пассажирам, планирующим отправиться в Россию, рекомендуется изучить правила и ограничения, действующие при въезде в эту страну, пройдя по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/russia.

Все иностранные граждане, въезжающие в Россию, должны скачать на свои смартфоны мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» и загрузить в него результат своего ПЦР-теста.

На справке об отрицательном результате ПЦР-теста желательно наличие QR-кода, подтверждающего его подлинность. Это поможет ускорить прохождение формальных процедур в аэропорту.

«Пассажирам следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 72 часов до вылета рейса», - указывает авиакомпания.

Б.Рустамбеков