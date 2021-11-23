Buta Airways увеличивает с 15 декабря число рейсов в аэропорт «Жуковский» до 2 раз в неделю

Азербайджанский лоукостер «Buta Airways» с 15 декабря увеличит до двух раз в неделю количество специальных рейсов из Баку в подмосковный аэропорт «Жуковский» и обратно, говорится в сообщении авиаперевозчика.
«Так с 15 декабря к полетам, осуществляемым авиакомпанией в аэропорт «Жуковский» по пятницам, добавляется еще один еженедельный рейс - по средам», - подчеркивает авиакомпания.
В связи с эпидемиологической ситуацией и введенными ограничениями в стране, авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам – «Стандарт» и «Супер». В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места в самолете и регистрации в аэропорту.
Билеты на эти рейсы доступны на официальном сайте butaairways.az (по тарифам «Супер» и «Стандарт»), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только по тарифу «Супер»).
Стоимость авиабилетов - от 55 евро.
Указанные рейсы в период пандемии обслуживаются в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.
К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.
Перед полетом всем пассажирам, планирующим отправиться в Россию, рекомендуется изучить правила и ограничения, действующие при въезде в эту страну, пройдя по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/russia.
Все иностранные граждане, въезжающие в Россию, должны скачать на свои смартфоны мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» и загрузить в него результат своего ПЦР-теста.
На справке об отрицательном результате ПЦР-теста желательно наличие QR-кода, подтверждающего его подлинность. Это поможет ускорить прохождение формальных процедур в аэропорту.
«Пассажирам следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 72 часов до вылета рейса», - указывает авиакомпания.
Б.Рустамбеков
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