Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.91 RUR   0.0227 GBR   2.2767 TRY   0.1489

Цена на нефть

19.11 $/bbl   WTI 76.10 -2.91 Brent 78.89 -2.35

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 23.11.2021 13:38

Россия придерживается своих обязательств в рамках договоренностей в рамках ОПЕК+ - Песков

Россия следует договорённостям в рамках ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами во вторник Пескова попросили прокомментировать заявления представителей ОПЕК+ о возможности пересмотра своих планов по ежемесячному наращиванию добычи нефти.

"Российская сторона придерживается своих обязательств в рамках договорённостей ОПЕК+", - сказал Песков.

У него уточнили, планирует ли российский президент международные контакты по телефону с партнерами по ОПЕК+.

"Нет, у президента нет (таких планов)", - сказал Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ОПЕК+, ДОГОВОРЕННОСТИ, КРЕМЛЬ


Похожие новости


ЛУКОЙЛ не заинтересован в сверхвысоких ценах на нефть, решение ОПЕК+ позволит удовлетворить потребности рынка Новак: ОПЕК+ на встрече 4 ноября нужно сохранить принятый план по росту добычи нефти Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание в онлайн режиме Встреча всех министров ОПЕК+ переносится с 28 апреля на 27 апреля Встреча министров ОПЕК+ возобновилась после перерыва, звучат призывы перенести заседание на вторник Казахстан поддержал идею РФ об увеличении добычи ОПЕК+, Азербайджан занял нейтральную позицию

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]