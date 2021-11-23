Россия придерживается своих обязательств в рамках договоренностей в рамках ОПЕК+ - Песков

Россия следует договорённостям в рамках ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами во вторник Пескова попросили прокомментировать заявления представителей ОПЕК+ о возможности пересмотра своих планов по ежемесячному наращиванию добычи нефти.

"Российская сторона придерживается своих обязательств в рамках договорённостей ОПЕК+", - сказал Песков.

У него уточнили, планирует ли российский президент международные контакты по телефону с партнерами по ОПЕК+.

"Нет, у президента нет (таких планов)", - сказал Песков.