Россия придерживается своих обязательств в рамках договоренностей в рамках ОПЕК+ - Песков

Россия следует договорённостям в рамках ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами во вторник Пескова попросили прокомментировать заявления представителей ОПЕК+ о возможности пересмотра своих планов по ежемесячному наращиванию добычи нефти.
"Российская сторона придерживается своих обязательств в рамках договорённостей ОПЕК+", - сказал Песков.
У него уточнили, планирует ли российский президент международные контакты по телефону с партнерами по ОПЕК+.
"Нет, у президента нет (таких планов)", - сказал Песков.
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