В Ереване отрицают договоренности о подписании документов на новой встрече Алиева и Пашиняна

Подписание документов не планируется на предстоящей встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил армянский вице-премьер Мгер Григорян.

"На данный момент нет договоренности о подписании какого-либо документа", - сказал Григорян армянской газете "Грапарак".

Баку и Ереван дали согласие на проведение встречи Пашиняна с Алиевым в Брюсселе 15 декабря. Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Алиев и Пашинян согласились провести встречу в декабре в Брюсселе "на полях" саммита "Восточного партнёрства".