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Регион 23.11.2021 13:41

В Ереване отрицают договоренности о подписании документов на новой встрече Алиева и Пашиняна

Подписание документов не планируется на предстоящей встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил армянский вице-премьер Мгер Григорян.

"На данный момент нет договоренности о подписании какого-либо документа", - сказал Григорян армянской газете "Грапарак".

Баку и Ереван дали согласие на проведение встречи Пашиняна с Алиевым в Брюсселе 15 декабря. Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Алиев и Пашинян согласились провести встречу в декабре в Брюсселе "на полях" саммита "Восточного партнёрства".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]