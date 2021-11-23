Гасанов обсудил с главой ASELSAN проекты Баку и Анкары в сфере обороны

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов во вторник принял делегацию во главе с председателем правления турецкой оборонной компании ASELSAN Халуком Гергюном.
«Гасанов отметил позитивные шаги в сфере военного и военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией», - говорится в сообщении Минобороны.
Министр высоко оценил качество технического оборудования компании ASELSAN, которое азербайджанская армия использовала в войне против Армении осенью 2020 года.
«Стороны на встрече обсудили новые методы и приемы современных боевых действий, а также реализуемые Азербайджаном и Турцией совместные проекты по дальнейшему укреплению технической оснащенности азербайджанской армии», - подчеркивается в информации.
Гасанов и Гергюн подчеркнули, что развитие ВС Азербайджана, как профессиональной армии, оснащенной самым современным вооружением и военной техникой, в том числе передовыми информационными технологиями, обладающей развитыми системами связи, «обеспечит секретное, оперативное управление войсками, повысит их маневренность и боеспособность».
Э.Шафиев
Банки-агенты АИКГФ за 10 месяцев увеличили ипотечное кредитование на 46%
СД ЛУКОЙЛа 15 декабря рассмотрит обновленную стратегию
Россия придерживается своих обязательств в рамках договоренностей в рамках ОПЕК+ - Песков
Samsung построит завод по производству микросхем в Техасе за $17 млрд
Органы юстиции Азербайджана с начала 2021г взыскали с должников свыше 420 млн манатов
В Азербайджане свыше 4 тыс. осужденных носят электронные браслеты – министр юстиции
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
ИВ Евлаха направит около 600 тыс. манатов на капремонт городских дорог
Литву покинули более 300 мигрантов, попавших в страну из Белоруссии
Назарбаев решил передать полномочия лидера партии власти Nur Otan президенту Казахстана Токаеву
Переданные Пентагоном Киеву катера типа Island вошли в территориальные воды Украины
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
AZPROMO и КOBIA окажут официальную поддержку BRAND AWARD INTERNATIONAL
AccessBank открывает филиал в Шамкире!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог