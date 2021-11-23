Гасанов обсудил с главой ASELSAN проекты Баку и Анкары в сфере обороны

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов во вторник принял делегацию во главе с председателем правления турецкой оборонной компании ASELSAN Халуком Гергюном.

«Гасанов отметил позитивные шаги в сфере военного и военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией», - говорится в сообщении Минобороны.

Министр высоко оценил качество технического оборудования компании ASELSAN, которое азербайджанская армия использовала в войне против Армении осенью 2020 года.

«Стороны на встрече обсудили новые методы и приемы современных боевых действий, а также реализуемые Азербайджаном и Турцией совместные проекты по дальнейшему укреплению технической оснащенности азербайджанской армии», - подчеркивается в информации.

Гасанов и Гергюн подчеркнули, что развитие ВС Азербайджана, как профессиональной армии, оснащенной самым современным вооружением и военной техникой, в том числе передовыми информационными технологиями, обладающей развитыми системами связи, «обеспечит секретное, оперативное управление войсками, повысит их маневренность и боеспособность».

Э.Шафиев