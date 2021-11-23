Назарбаев решил передать полномочия лидера партии власти Nur Otan президенту Казахстана Токаеву

Первый президент Казахстана, лидер партии власти Nur Otan Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия главы партии, считает, что возглавить партию должен президент Касым-Жомарт Токаев, сообщил пресс-секретарь лидера нации Айдос Укибай.

"В ходе расширенного заседания политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии Nur Otan, подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны", - написал Укибай на своей странице в Twitter.

"Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с уставом партии", - добавил он.