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Финансы 23.11.2021 14:15

Банки-агенты АИКГФ за 10 месяцев увеличили ипотечное кредитование на 46%

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе-октябре 2021 года выдали ипотечных кредитов на сумму 304 млн манатов, что на 46,4% больше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в октябре текущего года банки-агенты фонда выдали ипотечных кредитов на 21,7 млн манатов.

По данным ЦБА, АИКГФ за 10 месяцев рефинансировал кредитов на сумму 323,5 млн манатов (рост в 3 раза по сравнению с январем-октябрем 2020 года - ИФ).

Фонд в октябре из госбюджета Азербайджана получил средства в размере 35,5 млн манатов для финансирования социальной ипотеки. Всего, в январе-октябре фонд получил из госбюджета 71 млн манатов.

АИКГФ за январь-октябрь 2021 года привлек 200 млн манатов от размещения облигаций (в октябре – 40 млн манатов).

В 2020 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 257,5 млн манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АИКГФ, ИПОТЕКА, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]