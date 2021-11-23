Банки-агенты АИКГФ за 10 месяцев увеличили ипотечное кредитование на 46%

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе-октябре 2021 года выдали ипотечных кредитов на сумму 304 млн манатов, что на 46,4% больше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
При этом в октябре текущего года банки-агенты фонда выдали ипотечных кредитов на 21,7 млн манатов.
По данным ЦБА, АИКГФ за 10 месяцев рефинансировал кредитов на сумму 323,5 млн манатов (рост в 3 раза по сравнению с январем-октябрем 2020 года - ИФ).
Фонд в октябре из госбюджета Азербайджана получил средства в размере 35,5 млн манатов для финансирования социальной ипотеки. Всего, в январе-октябре фонд получил из госбюджета 71 млн манатов.
АИКГФ за январь-октябрь 2021 года привлек 200 млн манатов от размещения облигаций (в октябре – 40 млн манатов).
В 2020 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 257,5 млн манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.
Х.Насирзаде
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