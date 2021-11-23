Литва пока не думает закрывать сообщение с Белоруссией - премьер

Литва не рассматривает возможность закрыть сообщение с Белоруссией, заявила премьер Ингрида Шимоните после того, как о такой возможности упомянула Варшава.

"Пока мы не рассматриваем такое и дискутируем с соседями о всех решениях, которые они принимают, которые мы принимаем, согласуем действия, но об этом речи пока нет", - сказала премьер журналистам в сейме во вторник.

Отвечая на вопрос, согласует ли Польша такие намерения с Литвой, Шимоните отметила, что "Польша, наверное - вполне суверенное государство, чтобы принимать эти решения самостоятельно".

"Но, конечно, если такие решения будут приниматься, обычно принципы добрососедства требовали хотя бы информировать об этом, поскольку это также может иметь последствия (для Литвы)", - сказала премьер.

В воскресенье польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что из-за миграционного кризиса его правительство готово ужесточить санкции для Белоруссии, включая закрытие пунктов погранперехода, чтобы остановить перевозку грузов.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

В связи с тем, что на границе Белоруссии с Польшей скопилось большое число нелегальных мигрантов, сейм ввел на приграничных территориях Литвы на месяц чрезвычайное положение.

В этом году в Литву незаконно попали почти 4,2 тыс. мигрантов, с сентября на границе с Белоруссией были развернуты более 7,3 тыс. человек, пытавшихся перейти границу в недопустимых местах.