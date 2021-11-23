Цена квот на выбросы СО2 в ЕС вплотную приблизилась к 70 евро за тонну

Цена квот на выбросы углекислого газа в европейской системе торговли выбросами (EU ETS) продолжает ралли, достигнув по итогам торгов 22 ноября 69,91 евро за тонну, свидетельствуют данные биржевых котировок Ember.
Резкий рост цены углеродных квот в Европе фиксируется с 1 ноября, именно тогда в британском Глазго стартовала конференция ООН по изменению климата COP26.
Как сообщалось со ссылкой на Financial Times, сигналы, прозвучавшие на COP26, указывают на то, что углеродное ценообразование должно ужесточаться.
"Хотя результаты, возможно, не были столь убедительными, как надеялись некоторые, все же прозвучал четкий сигнал о том, что политики должны серьезнее относиться к углеродному ценообразованию, если мы хотим увидеть снижение выбросов", - считает аналитик Andurand Capital Марк Льюис.
В начале текущего года цена квот на выбросы в EU ETS составляла порядка 33 евро за тонну.
По оценкам аналитической компании ICIS, стремительный рост цены эмиссионных квот с 5 евро за тонну в 2017 году до текущих показателей вызван тремя факторами: реформой EU ETS в 2018 году, которая была призвана решить проблему избыточного предложения квот, высокими ценами на газ и серьезными планами Европейской комиссии по сокращению объема разрешений на выбросы к 2030 году.
По прогнозам ICIS, цена квот на выбросы СО2 в рамках EU ETS будет демонстрировать устойчивый рост в течение текущего десятилетия и достигнет 90 евро за тонну СО2 к 2030 году.
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