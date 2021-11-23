Узбекистан снимает запрет на полеты российской iFly Airlines

Авиационные власти Узбекистана с 25 ноября снимают введенный ранее временный запрет на полеты российской авиакомпании iFly Airlines из-за реализации билетов на чартерные рейсы в города РФ, сообщил во вторник представитель агентства "Узавиация".
"iFly Airlines исправила все замечания, которые ей были представлены. С 25 ноября ограничения будут сняты", - сказал представитель ведомства.
По его данным, iFly возобновит чартерные рейсы из Москвы в узбекские города Навои, Наманган и Ургенч.
В агентстве сообщили, что российская авиакомпания пока будет летать в Узбекистан только на чартерной основе.
"Если в дальнейшем они не будут нарушать наши требования, то будет все нормально, они будут получать разрешения", - отметили в "Узавиации".
В октябре "Узавиация" направила iFly Airlines письмо с требованием прекратить продажу билетов без получения разрешения агентства. Но, несмотря на это, перевозчик организовал реализацию авиабилетов. Билеты продавались на чартерные рейсы iFly Airlines из городов республики в Москву и Санкт-Петербург, которых не было в расписании.
Регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном было возобновлено с 1 апреля. Помимо регулярных рейсов национального авиаперевозчика Uzbekistan Airways и "Аэрофлота" четыре раза в неделю, между двумя странами также выполнялись чартерные рейсы.
По данным министерства транспорта республики, в зимнем расписании 2021-2022 годов между городами РФ и Узбекистана утверждены регулярные рейсы пяти российских авиакомпаний - "Аэрофлота", S7 Airlines, Ural Airlines ("Уральские авиалинии"), Red Wings и Smartavia.
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