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Транспорт и связь 23.11.2021 17:16

Узбекистан снимает запрет на полеты российской iFly Airlines

Авиационные власти Узбекистана с 25 ноября снимают введенный ранее временный запрет на полеты российской авиакомпании iFly Airlines из-за реализации билетов на чартерные рейсы в города РФ, сообщил во вторник представитель агентства "Узавиация".

"iFly Airlines исправила все замечания, которые ей были представлены. С 25 ноября ограничения будут сняты", - сказал представитель ведомства.

По его данным, iFly возобновит чартерные рейсы из Москвы в узбекские города Навои, Наманган и Ургенч.

В агентстве сообщили, что российская авиакомпания пока будет летать в Узбекистан только на чартерной основе.

"Если в дальнейшем они не будут нарушать наши требования, то будет все нормально, они будут получать разрешения", - отметили в "Узавиации".

В октябре "Узавиация" направила iFly Airlines письмо с требованием прекратить продажу билетов без получения разрешения агентства. Но, несмотря на это, перевозчик организовал реализацию авиабилетов. Билеты продавались на чартерные рейсы iFly Airlines из городов республики в Москву и Санкт-Петербург, которых не было в расписании.

Регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном было возобновлено с 1 апреля. Помимо регулярных рейсов национального авиаперевозчика Uzbekistan Airways и "Аэрофлота" четыре раза в неделю, между двумя странами также выполнялись чартерные рейсы.

По данным министерства транспорта республики, в зимнем расписании 2021-2022 годов между городами РФ и Узбекистана утверждены регулярные рейсы пяти российских авиакомпаний - "Аэрофлота", S7 Airlines, Ural Airlines ("Уральские авиалинии"), Red Wings и Smartavia.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, РОССИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, ПОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]