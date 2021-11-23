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Дальнее зарубежье 23.11.2021 19:07

Университетская система Джорджии решила не менять названия корпусов учебных заведений, данных в честь людей, поддерживавших рабство

Руководящий совет Университетской системы Джорджии (USG) в США отклонил предложение консультативной группы о переименовании более 70 корпусов учебных заведений, которые носят имена людей, поддерживавших рабство и угнетение, сообщает во вторник издание The Hill.

"Цель истории - учить. История учит нас важным урокам, если мы примем их во внимание, то это сделает Джорджию и ее народ сильнее", - цитирует The Hill слова представителя совета университетской системы.

"Я очень разочарован заявлением, с которым они (совет университетской системы - ИФ) выступили, о том, что не собираются предпринимать никаких действий. Мы добросовестно проделали большую работу, когда они заявили о необходимости иметь отчет и некоторые рекомендации, касающиеся наименования корпусов учебных заведений в университетской системе", - отметил в свою очередь один из членов консультативной группы.

В понедельник совет попечителей, который курирует университетскую систему Джорджии, поблагодарил группу за "усердную работу по этому сложному вопросу", но заявил, что "не будет добиваться изменения названий корпусов учебных заведений в соответствии с рекомендациями, содержащимися в докладе консультативной группы".

Университетская система Джорджии (USG) - это государственное учреждение, в которое входят 26 государственных высших учебных заведений этого американского штата. Система регулируется попечительским советом. Он устанавливает цели и определяет общую политику для образовательных учреждений, а также управляет службой публичных библиотек штата.

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Тэги: США, ДЖОРДЖИЯ, УНИВЕРСИТЕТЫ, ИСТОРИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]