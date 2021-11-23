Менее половины офисных работников Манхэттена вернутся в офисы к январю

На рабочие места в офисах Манхэттена вернулись всего 28% сотрудников, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Partnership for New York City.

Опрос, в котором приняли участие 188 крупных работодателей Манхэттена, показал, что к январю они ожидают возвращения с "удаленки" менее половины сотрудников (49%).

Более трети работодателей предполагает, что в течение следующих пяти лет их потребность в офисных помещениях на Манхэттене снизится, а 13% ожидает сокращения числа рабочих мест в Нью-Йорке.

"Удаленная работа после пандемии никуда не денется, - полагает президент и главный исполнительный директор Partnership for New York City Кэтрин Уайлд. - Будет постоянный пересмотр необходимости сохранения офисов и рабочих мест в Нью-Йорке".

На данный момент доля простаивающих офисных площадей в Нью-Йорке достигла 30-летнего максимума и составляет 18,6%.

Стоимость коммерческой недвижимости в городе упала на $28,6 млрд, или на 16,6%. В результате в текущем финансовом году доходы от налога, которым она облагается, могут сократиться на величину до $1,7 млрд, согласно недавнему отчету финансового контролера штата Нью-Йорк Томаса Динаполи.

Между тем налоги на недвижимость являются крупнейшим источником доходов для города Нью-Йорка, причем поступления от коммерческой - самые значительные, отмечает CNBC.