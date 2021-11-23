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Немецкая армия готова к обязательной вакцинации служащих на фоне роста случаев заражений COVID-19

Министерство обороны Германии заявило о готовности сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной для военнослужащих, поскольку число случаев заражения коронавирусом продолжает расти по всей стране, информирует во вторник агентство Associated Press (AP).

По состоянию на понедельник среди военного и гражданского персонала министерства обороны зарегистрировано 1215 случаев заболевания COVID-19, отмечает AP.

Всего в ФРГ за последние сутки выявили 45 тыс. 326 новых случаев, 309 пациентов скончались, информирует AP, ссылаясь на агентство по контролю за заболеваниями.

Некоторые немецкие земли усилили ограничения для невакцинированных людей и призвали тех, кто не привился - сделать это.

Около 68% немецкого населения полностью вакцинировались, в то время как минимум, поставленный правительством - 75%.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в ФРГ было диагностировано свыше 5,4 млн заражений, около 99,8 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 4,6 млн человек выздоровели.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]