Немецкая армия готова к обязательной вакцинации служащих на фоне роста случаев заражений COVID-19

Министерство обороны Германии заявило о готовности сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной для военнослужащих, поскольку число случаев заражения коронавирусом продолжает расти по всей стране, информирует во вторник агентство Associated Press (AP).
По состоянию на понедельник среди военного и гражданского персонала министерства обороны зарегистрировано 1215 случаев заболевания COVID-19, отмечает AP.
Всего в ФРГ за последние сутки выявили 45 тыс. 326 новых случаев, 309 пациентов скончались, информирует AP, ссылаясь на агентство по контролю за заболеваниями.
Некоторые немецкие земли усилили ограничения для невакцинированных людей и призвали тех, кто не привился - сделать это.
Около 68% немецкого населения полностью вакцинировались, в то время как минимум, поставленный правительством - 75%.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в ФРГ было диагностировано свыше 5,4 млн заражений, около 99,8 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 4,6 млн человек выздоровели.
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