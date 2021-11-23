В Узбекистане пресечена деятельность группировки религиозных экстремистов

Служба государственной безопасности (СГБ) и МВД Узбекистана пресекла в Ташкентской области деятельность ячейки, запрещенной в стране международной террористической организации "Катибатуль Тавхид валь Джихад" (арабское название Катиба Таухид валь Джихад", организация запрещена в РФ), сообщает во вторник пресс-центр СГБ.

"В ходе совместных оперативных мероприятий сотрудников СГБ и МВД Узбекистана в Ташкентском районе Ташкентской области выявлены и задержаны члены подпольной группы террористической организации "Катибатуль Тавхид валь Джихад", - говорится в сообщении.

Численность задержанных граждан не указывается.

По данным СГБ, установлено, что данные лица занимались пропагандой запрещенной организации, распространяя аудио и видео материалы его идейных предводителей, вовлекали в ее ряды новых членов. Помимо этого, ими осуществлялся сбор средств для оказания помощи боевикам организации в Сирии, вербовались желающие присоединиться к ним.

"В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия", - добавили в пресс-центре.

В последнее время в различных регионах Узбекистана были выявлены несколько группировок религиозных экстремистов. В начале ноября стало известно, что правоохранительные органы страны задержали 10 жителей в Самаркандской области и 12 в Кашкадарьинской области по подозрению в причастности к одной из группировок. Ранее сообщалось, что в Сырдарьинской области установлено 20 участников такой группы, у которой были изъяты запрещенные материалы и огнестрельное оружие. До этого в Самаркандской области были задержаны 14 человек, планировавших выехать из страны и вступить в ряды террористических организаций на Ближнем Востоке.