ВОЗ констатирует рост летальных исходов в Европе вследствие заражения COVID-19

Количество летальных исходов от осложнений, связанных с COVID-19, в странах Европы практически удвоилось в последние месяцы - если в конце сентября оно находилось на уровне примерно 2,1 тыс., то на прошлой неделе оно достигло показателя примерно в 4,2 тыс., свидетельствуют данные ВОЗ, которые во вторник приводит британский телеканала Sky News.

Такими темпами, отмечают в ВОЗ, в европейском регионе к марту следующего года количество смертей от осложнений, связанных с заражением COVID-19 может достичь 2 млн.

По данным на этот момент, этот показатель в 53 странах Европы превысил отметку в 1,5 млн.

"У всех нас есть возможность и обязанность помочь предотвратить ненужную трагедию и потери жизней и остановить дальнейшее разрушение общества и бизнеса за зимний период", - цитирует Sky News слова директора европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге.