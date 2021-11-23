ВОЗ констатирует рост летальных исходов в Европе вследствие заражения COVID-19

Количество летальных исходов от осложнений, связанных с COVID-19, в странах Европы практически удвоилось в последние месяцы - если в конце сентября оно находилось на уровне примерно 2,1 тыс., то на прошлой неделе оно достигло показателя примерно в 4,2 тыс., свидетельствуют данные ВОЗ, которые во вторник приводит британский телеканала Sky News.
Такими темпами, отмечают в ВОЗ, в европейском регионе к марту следующего года количество смертей от осложнений, связанных с заражением COVID-19 может достичь 2 млн.
По данным на этот момент, этот показатель в 53 странах Европы превысил отметку в 1,5 млн.
"У всех нас есть возможность и обязанность помочь предотвратить ненужную трагедию и потери жизней и остановить дальнейшее разрушение общества и бизнеса за зимний период", - цитирует Sky News слова директора европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге.
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