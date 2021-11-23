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Здравоохранение 23.11.2021 16:30

ВОЗ констатирует рост летальных исходов в Европе вследствие заражения COVID-19

Количество летальных исходов от осложнений, связанных с COVID-19, в странах Европы практически удвоилось в последние месяцы - если в конце сентября оно находилось на уровне примерно 2,1 тыс., то на прошлой неделе оно достигло показателя примерно в 4,2 тыс., свидетельствуют данные ВОЗ, которые во вторник приводит британский телеканала Sky News.

Такими темпами, отмечают в ВОЗ, в европейском регионе к марту следующего года количество смертей от осложнений, связанных с заражением COVID-19 может достичь 2 млн.

По данным на этот момент, этот показатель в 53 странах Европы превысил отметку в 1,5 млн.

"У всех нас есть возможность и обязанность помочь предотвратить ненужную трагедию и потери жизней и остановить дальнейшее разрушение общества и бизнеса за зимний период", - цитирует Sky News слова директора европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]