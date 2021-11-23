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ТЭК 23.11.2021 16:29

Байден объявил о решении задействовать стратегический нефтяной резерв США для снижения цен и обеспечения поставок нефти в мире - Белый дом

Президент США Джо Байден распорядился, чтобы министерство энергетики задействовало 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного запаса с целью понизить цены для американцев и обеспечить поставки нефти в мире, сообщает Белый дом.

"Сегодня президент объявляет, что министерство по вопросам энергии обеспечит доступ к 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного запаса, чтобы снизить цены для американцев и решить проблему несоответствия между спросом, на выходе из пандемии, и предложением", - говорится в заявлении Белого дома.

"Президент готов принять дополнительные меры в случае необходимости и готов применить все свои полномочия в координации с остальным миром с целью поддерживать адекватные поставки, в то время как мы выходим из пандемии", - говорится в документе.

В пресс-релизе выражается беспокойство в связи с все более весомыми свидетельствами того, что снижение цен на нефть не приводит к снижению цен на топливо для потребителей.

В то же время в Белом доме напомнили о приверженности американской администрации достижению целей в сфере экологической чистой энергетики, снижения до нуля вредных выбросов в атмосферу к 2050 году и избавления США от зависимости от иностранных источников ископаемого топлива.

Ранее агентство Bloomberg отмечало, что готовящееся использование США и другими странами своих нефтяных запасов является "беспрецедентным усилием крупных стран-потребителей снизить цены на нефть после того, как страны ОПЕК+ не услышали призывы США существенно нарастить добычу".

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Тэги: США, БАЙДЕН, НЕФТЬ, РЕЗЕРВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]