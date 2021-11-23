Казахстан должен сохранить многовекторность внешней политики - Назарбаев

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что республике необходимо сохранить политику многовекторности в отношениях с другими странами.

"Нарастающая геополитическая напряженность будет обострять разногласия между странами. В условиях сжимающихся "геополитических тисков" Казахстану важно сохранить многовекторность", - сказал Назарбаев во вторник на расширенном заседании политсовета партии Nur Otan.

"Следует продолжить развивать партнерские отношения со всеми ключевыми странами", - добавил он.