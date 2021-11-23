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СНГ 23.11.2021 16:31

Казахстан должен сохранить многовекторность внешней политики - Назарбаев

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что республике необходимо сохранить политику многовекторности в отношениях с другими странами.

"Нарастающая геополитическая напряженность будет обострять разногласия между странами. В условиях сжимающихся "геополитических тисков" Казахстану важно сохранить многовекторность", - сказал Назарбаев во вторник на расширенном заседании политсовета партии Nur Otan.

"Следует продолжить развивать партнерские отношения со всеми ключевыми странами", - добавил он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]