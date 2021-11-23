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ТЭК 23.11.2021 18:04

Китай, Индия, Южная Корея и Великобритания в координации с США используют стратегические запасы нефти - Белый дом

США приняли решение использовать стратегические запасы нефти в координации с другими важнейшими энергопотребляющими странами - Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и Великобританией, сообщили во вторник в Белом доме.

"Президент работал со странами по всему миру, чтобы решить проблему снабжения, пока мир выходит из пандемии", - говорится в заявлении Белого дома.

"Благодаря лидерству президента Байдена и наших дипломатических усилий, решение использовать нефть было принято параллельно с другими основными энергопотребляющими странами, в том числе Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и Великобританией", - подчеркивается в документе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, НЕФТЬ, КИТАЙ, КООРДИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]