Китай, Индия, Южная Корея и Великобритания в координации с США используют стратегические запасы нефти - Белый дом

США приняли решение использовать стратегические запасы нефти в координации с другими важнейшими энергопотребляющими странами - Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и Великобританией, сообщили во вторник в Белом доме.
"Президент работал со странами по всему миру, чтобы решить проблему снабжения, пока мир выходит из пандемии", - говорится в заявлении Белого дома.
"Благодаря лидерству президента Байдена и наших дипломатических усилий, решение использовать нефть было принято параллельно с другими основными энергопотребляющими странами, в том числе Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и Великобританией", - подчеркивается в документе.
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