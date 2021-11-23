Optimal Elektronika разместила облигации на 2,5 млн манатов

ООО «Optimal Elektronika» 23 ноября разместило облигации облигаций на 2,5 млн манатов сроком на 18 месяцев, сообщает Бакинская фондовая биржа (БФБ).

В ходе аукциона было подано 5 заявок от 5 инвесторов. Общая стоимость заявок по номинальной стоимости составила 2,5 млн манатов.

По итогам аукциона размещен весь объем облигаций, выставленных на аукцион – 2,5 млн манатов.

Эмиссия разделена на 2,5 тыс. облигаций по номинальной стоимости в 1 тыс. за ценную бумагу. Доходность – 12% годовых (выплата процентов будет осуществляться раз в полгода).

Как сообщалось ранее,ООО «Optimal Elektronika» планирует эмиссию облигаций на 5 млн манатов.

По данным Optimal Elektronika, средства, привлеченные от размещения облигаций она направит на финансирование новых и текущих проектов.

Optimal Elektronika создана в 1997 году и ее единственным владельцем является Ахад Аскеров. Компания занимается оптовой и розничной продажей электротехники. Активы компании на конец 2020 года составляют 96 млн 339,332 тыс. манатов, капитал – 43 млн 160,28 тыс. манатов. Компания завершила 2020 год с чистым операционным доходом в 106 млн 583,259 тыс. манатов, прибылью в 27 млн 63,858 тыс. манатов.

С 2013 года компания продала в кредит товаров на сумму свыше 350 млн манатов. Всего 1,5% кредитов имею статус просроченных.

Х.Насирзаде