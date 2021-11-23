В AccessBank-е стартует проект Школы Банкиров Розничного Сектора

AccessBank запускает проект стажировки “Школа Банкиров Розничного Сектора” для выпускников университетов, не имеющих опыта работы в банковском деле и желающих построить карьеру в розничном банкинге.
Основная цель проекта - привлечь молодых людей в банковское дело, обучить новых лидеров и обеспечить их работой.
В течение трех месяцев участники проекта получат теоретические и практические знания в области банковского дела, и применят полученные знания и навыки на практике - в головном офисе и филиалах банка. После окончания проекта участники, отличившиеся во время стажировки, получат шанс стать членами команды AccessBank – единственного азербайджанского банка со 100% иностранным капиталом.
Участниками – учениками и стажерами в Школе Банкиров Розничного Сектора могут стать:
• недавние выпускники со степенью бакалавра Экономики или соответствующих областей;
• свободно владеющие азербайджанским языком; знание иностранного языка (английский / русский) - приветствуется;
• молодые люди, имеющие высокие коммуникативные навыки;
• активные и оперативные молодые люди;
• обладающие при этом чувством предприимчивости и навыками работы в команде.
Кандидаты, желающие принять участие в проекте «Школа банкиров розничного сектора», могут зарегистрироваться по нижеуказанной ссылке до 30 ноября 2021:
Желаем удачи всем соискателям!
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