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Здравоохранение 23.11.2021 17:56

В Израиле начали вакцинировать от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет

В Израиле со вторника начали вакцинировать от коронавируса COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает агентство Associated Press.

"Это защитит наших детей, а также их родителей", - заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, когда его девятилетний сын Давид получил первую дозу вакцины.

В связи с тем, что спрос на вакцинацию в этой возрастной группе в первый день оказался достаточно низким, премьер-министр решил вакцинировать сына, чтобы побудить других родителей сделать прививку своим детям, отмечает AP.

На данный момент число ежедневных случаев заражения COVID-19 В Израиле продолжает падать, однако, согласно данным министерства здравоохранения страны, большая часть новых случаев вируса приходится на детей и подростков. В частности, на детей в возрасте от 5 до 11 лет приходится около половины активных случаев заболевания.

Власти Израиля рассчитывают, что вакцинация детей позволит снизить заболеваемость и избежать новой волны коронавируса.

За весь период пандемии в Израиле было зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 8,1 тыс. смертей от заболевания.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]