В Азербайджане рост случаев COVID-19, скончались 29 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1,904 тыс. человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 576,703 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 825 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 29 человек (накануне - 33). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 686 человек.
От COVID-19 вылечились 541,327 тыс. (+1833 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 27 тыс. 690 человек.
За сутки медики провели 12 194 тестов на коронавирус против 6 199 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 461,573 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
Президент Алиев присвоил начальнику Генштаба Азербайджана звание генерал-полковник
Путин, Алиев, Пашинян встретятся 26 ноября в Сочи
Азербайджан заинтересован в расширении торговых связей с Филиппинами – Алиев
Индия планирует продать 5 млн баррелей нефти из стратегических резервов
Китай, Индия, Южная Корея и Великобритания в координации с США используют стратегические запасы нефти - Белый дом
Удельный вес просрочки по кредитам в Азербайджане снизился ниже 5% - ЦБ
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Менее половины офисных работников Манхэттена вернутся в офисы к январю
Казахстан должен сохранить многовекторность внешней политики - Назарбаев
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
В AccessBank-е стартует проект Школы Банкиров Розничного Сектора
AZPROMO и КOBIA окажут официальную поддержку BRAND AWARD INTERNATIONAL
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог