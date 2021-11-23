В Азербайджане рост случаев COVID-19, скончались 29 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1,904 тыс. человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 576,703 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 825 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 29 человек (накануне - 33). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 686 человек.

От COVID-19 вылечились 541,327 тыс. (+1833 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 27 тыс. 690 человек.

За сутки медики провели 12 194 тестов на коронавирус против 6 199 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 461,573 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков