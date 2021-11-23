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Дальнее зарубежье 23.11.2021 19:30

ЕС планирует запретить компаниям передавать самолеты в аренду "Белавии" - Мишель

В ЕС намерены запретить европейским компаниями передавать в аренду самолеты для авиакомпании "Белавиа", сообщил во вторник председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Наибольшая часть самолетов компании "Белавиа" - это лайнеры, арендованные у компаний из ЕС. Как только соответствующее решение будет принято, а это неизбежно, аренда самолетов будет остановлена", - сказал он, выступая в Европарламенте.

Мишель пояснил, что это - пример тех мер, которые в настоящее время в ЕС готовят против Белоруссии. Других примеров в ходе выступления он не привел.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, БЕЛОРУССИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]