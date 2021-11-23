В ЕС намерены запретить европейским компаниями передавать в аренду самолеты для авиакомпании "Белавиа", сообщил во вторник председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Наибольшая часть самолетов компании "Белавиа" - это лайнеры, арендованные у компаний из ЕС. Как только соответствующее решение будет принято, а это неизбежно, аренда самолетов будет остановлена", - сказал он, выступая в Европарламенте.

Мишель пояснил, что это - пример тех мер, которые в настоящее время в ЕС готовят против Белоруссии. Других примеров в ходе выступления он не привел.