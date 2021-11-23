Армения не рассматривает вопрос выхода из ОДКБ - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает, что республика может рассмотреть вопрос о выходе из ОДКБ.

"Не думаю, что Армения рассмотрит вопрос выхода из ОДКБ. ОДКБ, кроме многосторонней площадки сотрудничества, является также важной площадкой наших отношений с Россией. Мы должны работать, чтобы ОДКБ имела активное участие в обеспечении безопасности в нашем регионе", - сказал Пашинян во вторник на брифинге в режиме видеоконференции.

По его словам, Россия - стратегический партнер Армении, и "это партнерство неоценимо".

"Чрезмерно высоко оцениваю роль России в обеспечении безопасности Армении. Чрезмерно высоко оцениваю деятельность миротворцев РФ в Карабахе", - отметил Пашинян.

При этом он заявил, что необходимо учитывать, что Россия - не враг Азербайджана, а дружественная страна.

"Поэтому Россия пытается найти решения не силовыми методами. Мы не хотим, чтобы кто-то из членов ОДКБ был втянут в конфликт с Азербайджаном. Мы хотим, чтобы наши союзники и партнеры использовали политические рычаги для защиты наших прав, признанных на международном уровне", - сказал премьер Армении.

Он также заявил, что, учитывая членство в ОДКБ, Армения не будет ограничивать себя в различных международных структурах.

"К примеру, встреча в Брюсселе (с президентом Азербайджана 15 декабря - ИФ). Здесь нет противоречий, мы не можем отказываться от предложений наших партнеров оказать содействие. Мы должны пытаться использовать также их опыт и возможности для стабилизации ситуации", - сказал Пашинян.