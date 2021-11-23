Армения не рассматривает вопрос выхода из ОДКБ - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает, что республика может рассмотреть вопрос о выходе из ОДКБ.
"Не думаю, что Армения рассмотрит вопрос выхода из ОДКБ. ОДКБ, кроме многосторонней площадки сотрудничества, является также важной площадкой наших отношений с Россией. Мы должны работать, чтобы ОДКБ имела активное участие в обеспечении безопасности в нашем регионе", - сказал Пашинян во вторник на брифинге в режиме видеоконференции.
По его словам, Россия - стратегический партнер Армении, и "это партнерство неоценимо".
"Чрезмерно высоко оцениваю роль России в обеспечении безопасности Армении. Чрезмерно высоко оцениваю деятельность миротворцев РФ в Карабахе", - отметил Пашинян.
При этом он заявил, что необходимо учитывать, что Россия - не враг Азербайджана, а дружественная страна.
"Поэтому Россия пытается найти решения не силовыми методами. Мы не хотим, чтобы кто-то из членов ОДКБ был втянут в конфликт с Азербайджаном. Мы хотим, чтобы наши союзники и партнеры использовали политические рычаги для защиты наших прав, признанных на международном уровне", - сказал премьер Армении.
Он также заявил, что, учитывая членство в ОДКБ, Армения не будет ограничивать себя в различных международных структурах.
"К примеру, встреча в Брюсселе (с президентом Азербайджана 15 декабря - ИФ). Здесь нет противоречий, мы не можем отказываться от предложений наших партнеров оказать содействие. Мы должны пытаться использовать также их опыт и возможности для стабилизации ситуации", - сказал Пашинян.
Армении и Азербайджану предстоит найти "золотую середину" в вопросе о делимитации границы - Пашинян
Я ценю это решение президента Азербайджана –Пашинян
Пашинян сообщил, почему отказался от трехсторонней встречи с Алиевым и Путиным 9 ноября
Shell строит завод по производству нефтепродуктов из отходов в Сингапуре
TotalEnergies входит в проекты в Ливии по ВИЭ, утилизации ПНГ, увеличению добычи нефти
Apple и Amazon оштрафованы в Италии на 203 млн евро за сговор с целью ограничения реселлеров
Пациентов с COVID-19 в Нидерландах из-за нехватки мест в больницах начали транспортировать в ФРГ
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
В AccessBank-е стартует проект Школы Банкиров Розничного Сектора
AZPROMO и КOBIA окажут официальную поддержку BRAND AWARD INTERNATIONAL
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог